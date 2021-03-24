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Dolar/TL'de dün 7.78-7.93 arasında kararsız bir hareket yaşandı. Merkez Bankası başkanının değişmesi sonrası pazartesi yaşanan oynaklık dün de azalsa da devam etti.

Dolar çarşamba gününe ise 7.92 liradan başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında mart ayı tüketici güven endeksi önem olarak öne çıksa da piyasaların seyrini daha çok ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'ndan gelebilecek açıklamalar daha fazla etkilemeye devam ediyor.

KORONAVİRÜS ENDİŞELERİ YENİDEN ARTTI

Bunun yanında özellikle Avrupa'da artan koronavirüs vakaları ve alınan yeni tedbirler küresel ekonominin toparlanma hızına dair endişeler yaratıyor.

Bu endişeler sebebiyle altının ons fiyatı yüzde 0.5'lik artışla 1733 dolara çıkarken, yurtiçinde gram altın da kurdaki yükselişin etkisiyle 441 liraya ulaştı.

Talep düşeceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı ise 64 dolardan 60 dolara geriledi.

Koronavirüste yeni dalganın etkileri henüz sınırlı kalmış durumda. Ancak vaka artış hızının artması önümüzdeki günlerde paniğin de artmasına yol açabilir.