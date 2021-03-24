Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaDolar kurunda son dakika gelişmeleri
ABONE OL

Dolar kurunda son durum

Dolar yeni güne 7.92 liradan başladı

Dolar kurunda son dakika gelişmeleri
HABERTURK.COM

Dolar/TL'de dün 7.78-7.93 arasında kararsız bir hareket yaşandı. Merkez Bankası başkanının değişmesi sonrası pazartesi yaşanan oynaklık dün de azalsa da devam etti.

Dolar çarşamba gününe ise 7.92 liradan başladı.

Bugün açıklanacak veriler arasında mart ayı tüketici güven endeksi önem olarak öne çıksa da piyasaların seyrini daha çok ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'ndan gelebilecek açıklamalar daha fazla etkilemeye devam ediyor.

KORONAVİRÜS ENDİŞELERİ YENİDEN ARTTI

Bunun yanında özellikle Avrupa'da artan koronavirüs vakaları ve alınan yeni tedbirler küresel ekonominin toparlanma hızına dair endişeler yaratıyor.

Bu endişeler sebebiyle altının ons fiyatı yüzde 0.5'lik artışla 1733 dolara çıkarken, yurtiçinde gram altın da kurdaki yükselişin etkisiyle 441 liraya ulaştı.

Talep düşeceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı ise 64 dolardan 60 dolara geriledi.

Koronavirüste yeni dalganın etkileri henüz sınırlı kalmış durumda. Ancak vaka artış hızının artması önümüzdeki günlerde paniğin de artmasına yol açabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hazine'den iki tahvil ihalesi
PARAHazine 6.1 milyar lira borçlandı
Kripto para caiz mi? Diyanet'ten kripto parayla ilgili açıklama
PARAKripto para caiz mi?
TCMB Başkanı Kavcıoğlu yarın banka müdürleriyle görüşecek
PARAKavcıoğlu'ndan bankalarla ikinci görüşme
Ziraat Bankası 15 bin müşterisine ödeme kolaylığı sağladı
PARAÖdeme kolaylığından 15 bin müşteri yararlandı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 71 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
"Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik Kılavuzu" güncellendi
PARATBB'den bankacılık için güncelleme
Yiğit Bulut, Habertürk TV'de Para Gündem'e konuştu: "Olağanüstü adım atılmayacak"
PARA'Olağanüstü adım atılmayacak'
Liberal Kambiyo Rejimi nedir? Liberal Kambiyo Rejimi hakkında
PARALiberal Kambiyo Rejimi nedir?
Bitcoin'de sert düşüş
PARABitcoin'de Powell düşüşü
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 859,7 milyar lira
PARAMerkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı