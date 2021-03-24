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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantı yaptı. Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul'da görüştü.Kavcıoğlu cumartesi günü göreve atanmış, bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu ile bir araya gelmişti.

Kavcıoğlu, twitter hesabında ''Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.'' mesajını yazdı

— Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 24, 2021

ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI UYGUN ŞEKİLDE KULLANILACAK

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü. Merkez Bankası'nın, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade eden kaynaklar, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi.

1 HAFTA VADELİ REEPO FAİZ ORANI TEMEL POLİTİKA ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK

Üst düzey bankacılar, TCMB'nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı.

Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB'nin veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini dile getirdi.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULACAK

TCMB'nin serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen kaynaklar, TCMB'nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi.

Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB'nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankası'nın ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi.

ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Reuters'ın Pazar günkü toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir kaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alırken, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yu atadı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

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