Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Son dakika haberi Kavcıoğlu'ndan bankalarla ikinci görüşme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile görüştü. Kavcıoğlu, twitter hesabında ''Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu'' mesajını yazdı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bankacılık kaynakları Merkez Bankası enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi. Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi

Son dakika haberi Kavcıoğlu'ndan bankalarla ikinci görüşme
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ile toplantı yaptı. Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetiminde olmayan ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul'da görüştü.Kavcıoğlu cumartesi günü göreve atanmış, bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu ile bir araya gelmişti.

Kavcıoğlu, twitter hesabında ''Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.'' mesajını yazdı

ENFLASYON HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI UYGUN ŞEKİLDE KULLANILACAK

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda, enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü. Merkez Bankası'nın, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade eden kaynaklar, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi.

1 HAFTA VADELİ REEPO FAİZ ORANI TEMEL POLİTİKA ARACI OLMAYA DEVAM EDECEK

Üst düzey bankacılar, TCMB'nin enflasyon görünümü, gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon oranları da dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde para politikası duruşunu belirlemeye devam edeceğini aktardı.

Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığını ifade eden kaynaklar, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını söyledi.

Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB'nin veri odaklı yaklaşım içerisinde enflasyon başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını dikkate alarak kararlarını belirleyeceğini dile getirdi.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULACAK

TCMB'nin serbest piyasa kurallarına ve dalgalı kur sistemine bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen kaynaklar, TCMB'nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi.

Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB'nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankası'nın ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi.

ÖNCELİK ENFLASYONLA MÜCADELE

Reuters'ın Pazar günkü toplantı sonrası bankacılardan edindiği bilgiye göre Kavcıoğlu'nun toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir kaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alırken, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yu atadı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Pandeminin karamsarlığından çıkıp fırsatlara bakmalı'
İŞ-YAŞAM'Fırsatlara bakmalı'
Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı
İŞ-YAŞAMUludağ Ekonomi Zirvesi başladı
Creatives for Our Future programı için Türkiye'den başvuru alınıyor
İŞ-YAŞAMSwarowski ve BM Türkiye'den genç liderleri bekliyor
Kamu ihalelerine katılacak firmalara yönelik sertifikasyon sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek
İŞ-YAŞAMKamu ihalelerinde liyakat ve yetkinlik dönemi
Mart ayı tüketici güven endeksi açıklandı
İŞ-YAŞAMTüketici güveni martta arttı
AVM Ciro Endeksi düştü
İŞ-YAŞAMAVM cirolarında düşüş
Citibank Mikro Girişimci Ödülleri sahiplerini buldu 
İŞ-YAŞAMCitibank Girişimci Ödülleri verildi
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ekonomi reformlarının takvimini tamamladık.
İŞ-YAŞAMEkonomi reformlarının takvimi açıklandı
Naturelgaz halka açılıyor
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka açılıyor
Naturelgaz halka açılıyor! 'Borç bitiyor, kur riski yok, karlılığımızı artırıyoruz" - Haberler
İŞ-YAŞAMNaturelgaz halka açılıyor