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Son dakika haberler... TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimi ile toplantı yaptı

Hafta başında piyasaların nasıl açılacağı merak edilirken TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürlerinin nabzını tuttu. Kavcıoğlu, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı

Son dakika: TCMB Başkanı'nın ilk teması bankalarla - Haberler
TCMB Başkanı'nın ilk teması bankalarla
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son bir kaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alırken, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yu atadı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar, TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.

TCMB’nin yeni Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş (Ekranda) ile de görüştü

Hafta başında piyasaların nasıl açılacağı merak edilirken TCMB’nin yeni Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürlerinin nabzını tuttu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen fotoğrafta, Kavcıoğlu'nun çevrim içi yapılan toplantıya TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte katıldığı görüldü.

Kavcıoğlu, Twitter'da bugünkü ilk paylaşımında da "TCMB Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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