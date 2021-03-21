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Dün TCMB Başkanı olarak atanan Şahap Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin." dedi.

TCMB'nin resmi sitesinden piyasalara ilk mesajını da veren Kavcıoğlu para politikası toplantılarının mevcut takvime göre devam edeceğini vurgulayarak, para politikasın araçlarının etkin kullanılacağını ve politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim yapılacağına dikkat çekti.

— Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 21, 2021

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

- Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.