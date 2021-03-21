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Reuters

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşamüstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.

Konuya yakın iki bankacılık kaynağından alınan bilgiye göre toplantının bugün saat 16.00 sıralarında olması beklenirken, Reuters TCMB'ye henüz ulaşamadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son bir kaç ayda 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal'ı Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alırken, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'yu atadı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşti. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar TCMB'nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19'a çıkarmasından iki gün sonra geldi.