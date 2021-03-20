Son dakika... Merkez Başkanı Başkanı Nağci Ağbal görevden alındı. Yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi...





FAİZ ARTIŞI YAPAN AĞBAL DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Son olarak Merkez Bankası, beklenmedik şekilde önden yüklemeli 2 puanlık faiz artışına gitmiş sonrasında dolar 7.21 TL’ye kadar gevşemişti. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 19’a çıkarılmıştı. Bu faiz düzeyi G20 ülkeleri içinde yüksek faizde Türkiye’yi ikinci sıraya çıkarmıştı. Kimi çevrelerce son faiz artışı eleştirilirken dönemi içinde 8.75 puan faiz artışı yapan Ağbal dikkatleri üzerine çekmişti.



7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştı. Bu tarihten sonra enflasyondaki yükselişi dizginlemek için Merkez Bankası yaklaşık faizini yüzde 10.75’ten yüzde 19’a kadar yükseltmişti.



MERKEZ BANKASI'NIN YENİ BAŞKANI PROF. ŞAHAP KAVCIOĞLU

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Entitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

26. DÖNEM MİLLETVİKELLİĞİ YAPMIŞTI

Esbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Kavcıoğlu, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanlığı, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir.

Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda yazısı bulunmaktadır. 26. Dönem AK Parti Bayburt Milletvekili seçilmişti.

Kavcıoğlu, evli ve üç çocuk babası.