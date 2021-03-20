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Merkez Bankası'ndaki değişim bankadaki dövize yansıdı

2020 yılı Kasım ayından bu yana Merkez Bankası (MB) Başkanlığı görevini sürdüren Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile görevden alınarak yerine ise Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği piyasaların kapalı olduğu saatlere denk geldiğinden, atama kararının piyasalardaki etkisi henüz gözlemlenemedi. Fakat, Cuma günü 7.2190 TL seviyesinden işlem gününü kapatan dolar kuru, bankaların alım-satım işlemlerindeki ekranlarda dikkat çeken bir artış yaşadı. Buna göre, bazı bankaların sistemlerinde doların alış kuru 7.90 TL seviyesini aşarak 7.9308'den belirlenmiş durumda

Merkez Bankası'ndaki değişim piyasalara nasıl yansıdı - haberler
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2020 yılı Kasım ayından bu yana sürdüren Naci Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname ile görevden alındı. Ağbal'ın yerine ise Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası, Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında 2 puanlık faiz artışına giderek faiz oranını yüzde 19'a çıkarmış, sonrasında ise dolar kuru 7.21 TL’ye kadar gerilemişti.

Ağbal, 133 günlük görev süresi boyunca kimi çevrelerce eleştirilen faiz kararlarına imza atmış ve kendi dönemi içinde 8.75 puan faiz artışı kararı almıştı. Ağbal, görevi devraldığında ise dolar kuru 8.40'lar seviyesinde işlem görüyordu.

Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği ise, piyasaların kapalı olduğu saatlere denk geldiğinden, atama kararının piyasalardaki etkisi henüz gözlemlenemedi.

Fakat, Cuma günü 7.2190 TL seviyesinden işlem gününü kapatan dolar kuru, bankaların alım-satım işlemlerindeki ekranlarda dikkat çeken bir artış yaşadı.

Buna göre, bankaların sistemlerinde doların alış kurunun 7.50 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Yine bankaların sistemlerinde doların satış kurunun ise 7.099 TL seviyesinde olması dikkat çekiyor.

Öte yandan, döviz kurunun alım-satım seviyesi bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

Buna göre, bazı bankaların sistemlerinde doların alış kurunun 7.90 TL seviyesini aşarak 7.9308'den belirlenmesi de dikkat çekiyor. Doların bazı bankalardaki satış kurunun ise 7.2107 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Böylece doların alım ve satım kuru arasındaki farkın 70 kuruşa kadar çıktığı fark ediliyor.

Aynı şekilde, bankaların döviz alım-satım işlemlerinde, euronun alış kuru da 9.4410 TL seviyesine kadar çıkıyor.

Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişikliğin pazartesi günü ilk işlem saatlerinde piyasalarda etkisi göstermesi bekleniyor.

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