Ticaret savaşında 90 günlük ateşkes kararı alan ABD-Çin ilişkileri yeniden gerilebilir. Çinli Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun ABD'nin talebi ile Kanada'da tutuklanması Asya'da hisse senedi piyasalarını ve Çin'in para birimi Yuan'ı sarstı.



TİCARET ATEŞKESİ İÇİN RİSK



Meng Wanzhou'nun ABD'de Huawei'ye karşı Nisan ayında başlatılan soruşturma kapsamında Kanada'da tutuklandığı açıklandı.

ABD-Çin arasında kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi piyasalara olumsuz yansıdı. Çin Yuanı ABD Dolar karşısında yüzde 0.31 değer kaybederken, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 1,28, CSI300 endeksi yüzde 1,62, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2.75 ve Nikkei 225 endeksi yüzde 1.8 düştü.





Tutuklama, dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasındaki gerilimin sadece gümrük vergilerinden değil, teknolojik üstünlükyarışından da kaynaklandığını yatırımcılara hatırlatıyor. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ