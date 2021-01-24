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Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışını son şampiyon Ogier kazandı

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun ilk yarışını son şampiyon ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışını son şampiyon Ogier kazandı

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2021 sezonunun ilk heyecanı Monte Carlo’da yaşandı. 14 etap ve 257.64 kilometrelik heyecanda birinciliği Red Bull sporcusu ve son şampiyon Sebastien Ogier elde etti. Monte Carlo’daki yarışı toplamda 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier’yi diğer sporcular Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Monte Carlo Rallisi’nde zafere ulaşan Sebastien Ogier, bu sonuçla hem bu rallideki 8. birinciliğine erişti hem de kariyerinin 8. Dünya şampiyonluğu yolunda ilk yarış sonunda pilotlar sıralamasında liderliği elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı 26-28 Şubat tarihleri arasında Finlandiya’da gerçekleştirilecek.

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