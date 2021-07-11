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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dünya zenginleri yaz kampında! - Haberler
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Dünya zenginleri yaz kampında!

Dünya zenginleri, ABD’nin Idaho eyaletinde 37’ncisi düzenlenen yaz kampında bir araya geldi. Forbes’a göre kampa katılan kişilerin toplam servetleri 825 milyar dolar.

SON DAKİKA: Dünya zenginleri yaz kampında! - Haberler
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Forbes'a göre toplam servetleri 825 milyar dolar olan en az 25 milyarder koronavirüs salgını döneminde düzenlenen ilk yaz kampında bir araya geldi.

Katılımcıların görüş alışverişi ve konuşmalar yaptığı kamp, ABD'nin Idaho eyaletinde Sun Valley bölgesindeki dev bir tesiste gerçekleşti.

Dünyanın en zengin kişisi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook bu yılki katılımcılar arasında.

Gates, cuma günü yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle daha etkili mücadele etme çağrısında bulundu. İklim değişikliği ile mücadelede, uçakların neden olduğu karbon salınımını azaltmak büyük rol oynasa da katılımcıların çoğu kampa özel jetleriyle geldi.

Kamp geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle düzenlenmemişti.

Forbes'un verilerine göre katılımcıların net serveti

Bill Gates: 128.9 milyar dolar

Mark Zuckerberg: 126.1 milyar dolar

Warren Buffet: 101.4 milyar dolar

Mike Bloomberg: 59 milyar dolar

Phil Knight: 58.4 milyar dolar

Michael Dell: 50.9 milyar dolar

Evan Spiegel: 12.4 milyar dolar

Robert Kraft: 6.9 milyar dolar

Stan Druckenmiller: 5.6 milyar dolar

Ken Langone: 5.6 milyar dolar

Reed Hastings: 5.3 milyar dolar

Davis Velez: 5.2 milyar dolar

Eric Lefkofsky: 4.2 milyar dolar

Barry Diller: 3.7 milyar dolar

Aneel Bhusri: 2.9 milyar dolar

Jeff Lawson: 2.5 milyar dolar

Frank Slootman: 2.2 milyar

John Elkann: 2 milyar dolar

Orion Hindawi: 2 milyar dolar

Alex Kara: 2 milyar dolar

Sherly Sandberg: 1.9 milyar dolar

Tim Cook: 1.4 milyar dolar

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