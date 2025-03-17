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        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünyanın tatlı suyu nerede?

        Tatlı su kaynaklarının dağılımı

        Dünyanın 5 ülkesi gezegenin toplam yenilenebilir tatlı su kaynaklarının %35'ine sahip. Bu ülkeler aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerinden bazıları ve suya erişim ile ekonomik faaliyet arasındaki tarihsel bağlantının ispatı. Dünya yüzeyinin çoğu suyla kaplı olsa da, bunun %96,5'i okyanus suyu ve tüketim veya tarım için uygun değil. Gezegenin suyunun sadece yüzde 2.5'inin tatlı su olduğu ve bu suyun çoğunun buzullarda ve yeraltında bulunduğu tahmin edilmekte. İşte Dünya Bankası'nın verilerine göre tatlı su kaynaklarının ülkelere göre dağılımı

        Giriş: 17.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:41
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