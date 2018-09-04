Vatandaşlar, kamu hizmetlerini bir arada bulduğu uygulama e-Devlet ile bir çok rahatlığa kavuştu. Bir çok kamu kurumunun yer aldığı uygulama sayesinde vatandaşlar evrak işlerini bir tık ile rahatlıkla halledebiliyorlar. Özellikle iş başvuruları ve resmi evrak işlerinde zaman kaybetmeden belgelere anında ulaşmak mümkün.

e-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten siz de güvenle faydalanabilir, bu sayede zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz. Bu sayfa üzerindeki seçenekleri kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgi, belge veya başvuru formuna hızla ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

Günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 7 gün 24 saat kullanılabilmekte olunan sanal devlet kapısı e-Devlet Kapısı üzerinde şu andaki aktif olarak 31 milyon düzeyinde kullanıcı bulunurken, portal içerisindeki hizmet sayısı toplam 281 bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından yaklaşık 1700’e ulaştırıldı. Böylelikle vatandaşların yaşamları içerisine karşı karşıya kalabileceği her türlü resmi işleme yönelik olarak sanal devlet portalı e-Devlet Kapısı üzerinde bir işlem uygulaması bulabilmesi muhtemel bir hale geldi.

Son dönemlerde Türkiye’de vatandaşlara daha çağdaş ve daha modern hizmetlerin sunulabilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilebilmesi çerçevesinde her alanda teknolojik modernizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede 2017 yılında tüm Türkiye genelinde dağıtımı başlayacak olan yeni çipli kimlik kartları ile birlikte Türkiye’de hem e-Devlet Kapısı etkinliğini arttıracak hem de e-imza kullanımı çok daha popüler bir hale gelecek. Vatandaşlar modern çağa uyumlu olan yeni kimlik kartlarının e-Devlet Kapısı entegrasyonları ile birlikte yaşamının pek çok alanında hem yeni kimliğinin teknik özelliklerinden hem de e-Türkiye hizmetlerinden yararlanarak çok daha kaliteli vatandaşlık hizmetleri alabilme şansına sahip olabilecek ve daha kolay işlem şansından faydalanabilecek.

Türkiye’de 18 yaşını geçmiş olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kullanılabilmekte olan sanal devlet portalı e-Devlet Kapısı üzerinde mahkeme sorgulama, sabıka kaydı sorgulama, SSK sorgulama, parti üyeliği sorgulama, askerlik durum sorgulama, IMEI sorgulama ve daha pek çok popüler kamu işlemini sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleştirebilme şansına sahip olabiliyor. Ancak günümüzde vatandaşların tüm bu dijital kamu hizmetlerinden yararlanabilmeleri için güvenli giriş seçenekleri olan ‘e-Devlet şifresi ile giriş’, ‘mobil imza ile giriş’, ‘e-imza (elektronik imza) ile giriş’, ‘T.C. kimlik kartı ile giriş’ ve yeni eklenen ‘internet bankacılığı ile giriş’ şeklindeki 5 farklı yüksek güvenlikli giriş alternatifinden birisini kullanarak, kimlik doğrulaması yapmaları gerekiyor. Bu şekilde e-Devlet Kapısı üzerinde vatandaşlık bilgilerinin güvenliği sağlanırken, kamu işlemlerinin de hem hızlı hem de güvenilir şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlanıyor.

İŞTE EN ÇOK KULLANILAN E - DEVLET UYGULAMALARI

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Vergi Borcu Sorgulama Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Günlük Hava Tahmini

3 Günlük Hava Tahmini Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları

Günlük Döviz Kurları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama

Tapu Bilgileri Sorgulama Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Mobil Hat Sorgulama

Mobil Hat Sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Sosyal Güvenlik Kurumu 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme Sosyal Güvenlik Kurumu 4A Emekli Aylık Bilgisi

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Adli Sicil Kaydı Sorgulama Maliye Bakanlığı Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti

Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti Millî Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Askerlik Durum Belgesi Sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu 4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Emekli Ödeme Bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü Adıma Tescilli Araç Sorgulama

Adıma Tescilli Araç Sorgulama Nüfus ve Vatandaşlık İ. G. M Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama

Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama

Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Yargıtay Dava Dosya Sorgulama

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