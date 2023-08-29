EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri açıklandı!
Oyunseverlerin merakla beklediği EA Sports FC24'te oyuncu ratingleri açıklandı. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun yeni ratingi ise dikkat çekti. İşte EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri...
Cristiano Ronaldo-87
Sadio Mane-87
João Cancelo-87
Bruno Fernandes-87
Rodri-87
Luka Modric-87
Toni Kroos-88
Marc Andre ter Stegen-88
Heung Min Son-88
Virgil van Dijk-88
Marquinhos-88
Ederson-88
Bernardo Silva-88
G. Donnaruma-88
Ruben Dias-88
Manuel Neuer-89
Neymar JR.-89
Casemiro-89
Jan Oblak-89
Harry Kane-89
Mohamed Salah-89
Joshua Kimmich-89
Alisson Becker-89
Thibaut Courtois-90
Erling Haaland-90
Lionel Messi-91
Karim Benzema-91