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        Haberler Spor Futbol Diğer EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri açıklandı!

        Oyunseverlerin merakla beklediği EA Sports FC24'te oyuncu ratingleri açıklandı. Kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun yeni ratingi ise dikkat çekti. İşte EA Sports FC24'ün oyuncu ratingleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 12:42 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:42
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        1

        Cristiano Ronaldo-87

        2

        Sadio Mane-87

        3

        João Cancelo-87

        4

        Bruno Fernandes-87

        5

        Rodri-87

        6

        Luka Modric-87

        7

        Toni Kroos-88

        8

        Marc Andre ter Stegen-88

        9

        Heung Min Son-88

        10

        Virgil van Dijk-88

        11

        Marquinhos-88

        12

        Ederson-88

        13

        Bernardo Silva-88

        14

        G. Donnaruma-88

        15

        Ruben Dias-88

        16

        Manuel Neuer-89

        17

        Neymar JR.-89

        18

        Casemiro-89

        19

        Jan Oblak-89

        20

        Harry Kane-89

        21

        Mohamed Salah-89

        22

        Joshua Kimmich-89

        23

        Alisson Becker-89

        24

        Thibaut Courtois-90

        25

        Erling Haaland-90

        26

        Lionel Messi-91

        27

        Karim Benzema-91

        28

        Robert Lewandowski-91

        29

        Kevin de Bruyne-91

        30

        Kylian Mbappe-91

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