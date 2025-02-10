Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?

Jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı endişeler, altın fiyatlarında her gün yeni bir rekor gelmesine yol açıyor.

Son 6 haftadır aralıksız değer kazanan altının ons fiyatı bugün de 2 bin 906 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın şu ana kadar sene başından bu yana dolar bazında yüzde 11 getiri sağladı.

Analistler altının yükselişinde başta Fed olmak üzere merkez banakalarının daha gevşek bir para politikası benimseyeceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Son olarak Citigroup’un araştırma kolu Citi Research de 2025 için ortalama altın fiyatı tahminini 2 bin 800 dolardan 2 bin 900 dolara çıkardı.

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YENİDEN DEĞERLEMEYLE 800 MİLYAR DOLARLIK EK KAYNAK

Dünyanın en saygın finans yayınlarından Financial Times'ın yayın kurulu başkanı ve köşe yazarı Gillian Tett altınla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı köşe yazısında dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Tett yazısında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD'nin rezervlerindeki altınları yeniden değerlemeyi düşündüğünü bildirdi. Şu anda ABD rezervlerindeki altınlar muhasebe kayıtlarına ons başına 42 dolardan işlenmiş durumda. Bunun bugünkü değerle güncellenmesi durumunda teknik olarak ABD Hazinesi bilançosuna 800 milyar dolarlık kaynak eklenmiş olacak.

Gillian Tett'in yazısında verdiği bilgiye göre konuyla ilgili spekülasyonlar Hazine Bakanı Bessent'in “ABD bilançosunun varlık tarafını nakde çevireceğine”, yani yalnızca borçlara değil, varlıklara da odaklanacağına, dair verdiği söz, hem de 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini düşürme vaadi sonrası daha da yoğunlaştı.

"YENİ SİSTEMİN TEMEL UNSURLARINDAN OLACAK"

Yazıda Trump yönetimi güçlü doların ülke sanayisine zarar verdiğini düşünüyor ancak doların küresel etkinliğini de korumak istediğine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:

"Bu politikalar çelişkili görünüyor, ancak piyasa analistlerinden Luke Gromen’e göre, bu çelişki ABD Hazinesi’nin altının dolar karşısında yükselmesine izin vermesi veya bunu teşvik etmesi durumunda çözülebilir. Gromen “Altın, Trump yönetiminin açıkça kurmaya çalıştığı yeni sistemin temel unsurlarından biri olacak gibi görünüyor” diyor.