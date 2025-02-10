Frankowski, Galatasaray için İstanbul'a geldi!

Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

🎥 Transfer görüşmelerine başladığımız Przemysław Frankowski’den, Büyük Galatasaray Taraftarı'na mesaj var 👇 pic.twitter.com/Njr64SNdIm — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025

İSTANBUL'A GELDİ Polonyalı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geldi. "DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİNDEYİM" Basın mensuplarına açıklamada bulunan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. REKLAM 🟡🔴 Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi! 🛬 pic.twitter.com/EdovU9S5FW — HT Spor (@HTSpor) February 10, 2025