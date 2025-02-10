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        Haberler Spor Transfer Frankowski, Galatasaray için İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Frankowski, Galatasaray için İstanbul'a geldi!

        Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:49
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        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
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        Galatasaray, Frankowski’nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        İSTANBUL'A GELDİ

        Polonyalı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

        "DÜNYANIN EN BÜYÜK TAKIMLARINDAN BİRİNDEYİM"

        Basın mensuplarına açıklamada bulunan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat beki olarak da forma giyebiliyor.Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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