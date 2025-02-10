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        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı

        CHP Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldı" iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:06
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        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılındaki CHP Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP Kurultayı hakkında soruşturma başlattı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine, evrak yetki itibariyle Ankara'ya gönderildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

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