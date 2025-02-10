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        Haberler Dünya Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz | Dış Haberler

        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz

        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, katıldığı bir mülakatta birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili planına değinen Şara "Hiçbir güç insanları topraklarından çıkartamaz. Birçok güç bunu denedi ama başaramadılar." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 10.02.2025 - 22:10
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        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
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        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiliz eski siyasetçi Rory Stewart ve Alastair Campbell'in birlikte hazırladığı "The Rest is politics" isimli programa konuk oldu.

        Gençliği dâhil olmak üzere birçok konuya değinen Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin de yorumda bulundu.

        Şara "Hiçbir güç insanları topraklarından çıkartamaz. Birçok güç bunu denedi ama başaramadılar. Özellikle Gazze’de süren 1.5 yıllık savaşta, insanlar acı içinde sabır gösterdi ancak topraklarını terk etmeyi reddetti. Filistinliler nesiller boyu topraklarında kalmayı sürdürdü. Donald Trump, Meksikalıları da ABD'den çıkartıyor. İnanıyorum ki bunlar bir suçtur." dedi.

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        Şara ayrıca Filistin direnişinin kendisi için özel bir yeri olduğunu ve düşünce dünyasını oluşturan önemli etkenlerin başında geldiğini açıkladı.

        Şara yeni kurulan orduya ilişkin de açıklamada bulundu. Suriye'de artık zorunlu askerlik uygulamasının olmadığını belirten Şara "Suriye’de zorunlu askerlik uygulamasını tercih etmedik. Onun yerine gönüllü askerliği uygun bulduk ve bugün binlerce kişi yeni orduya katılıyor." dedi.

        Suriye İçin Belirlenen Koşullar

        Şara, Suriye’de izlenecek yol haritasına dair belirlediği temel prensipleri de açıkladı:

        • “Irak’taki deneyimi Suriye’de tekrar etmeyeceğiz.”

        • “Hiçbir mezhep savaşına katılmayacağız, odak noktamız yalnızca rejime karşı mücadele olacak.”

        Şer’a’nın açıklamaları, Suriye’nin geleceği için belirlenen stratejilerin arka planını ve Irak’taki zorlu deneyimlerin bu süreci nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdi.

        BABASINDAN DA BAHSETTİ

        Şara, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in eski sözcüsü Alastair Campbell ve eski Muhafazakâr Parti Bakanı Rory Stewart ile yaptığı bir podcast röportajında, “Babam Irak’ta siyasi bir mülteciydi ve Suudi ve Suriye gazetelerinde siyasi konular hakkında yazılar kaleme alıyordu” dedi.

        "YAPTIRIMLAR KALKMALI"

        Şara son olarak, Suriye'ye uygulanan yaptırımların artık kaldırılması gerektiğini belirtti. Yaptırımların eski rejim için uygulandığını belirten Şara, artık buna gerek kalmadığını ifade etti.

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