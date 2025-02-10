Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi

Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü yapılması planlanan esir tesliminin bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Karara gerekçi olarak İsrail'in ihlâlleri gösterildi.

Hamas ile İsrail arasında sağlanan esir değişimi anlaşmasına göre her cumartesi günü esirler karşılıklı olarak teslim ediliyor.