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        Haberler Dünya Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi | Dış Haberler

        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi

        Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü yapılması planlanan esir tesliminin bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 10.02.2025 - 19:10 Güncelleme: 10.02.2025 - 19:14
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        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
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        Hamas'ın askeri kanadından yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü yapılması planlanan esir tesliminin bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

        Karara gerekçi olarak İsrail'in ihlâlleri gösterildi.

        Hamas ile İsrail arasında sağlanan esir değişimi anlaşmasına göre her cumartesi günü esirler karşılıklı olarak teslim ediliyor.

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