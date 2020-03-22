Kariyerini Eczacıbaşı VitrA'da sürdüren başarılı voleybolcu Simge Aköz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesi evinde kalmaya davet etti. Evinde şarkı söyleyen Simge "Bu süreci birlikte aşarız. Evde kal" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı VitrA'nın paylaşımında ise Simge’nin moral yükseltici, biraz olsa bile yüzümüzü güldürüp bize iyi gelen güzel sesi... Herkese iyi pazarlar" denildi.

EVİNDE KAL TÜRKİYE

Futbol ve spor dünyasının yıldızları, sorumlu federasyonlar, Türkiye’ye zorlu süreci el birliğiyle atlatma çağrısı yaptı, “Lütfen evde kalın” uyarısında bulundu. Kulüpler de sosyal medya hesaplarına, “Evde kal” mesajı koydu.

İşte o çağrılar:

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik: “Sevdiklerinizi korumak için evde kalın.”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve ailesi: “Siz de bizim gibi evde kalın.”

Cenk Tosun: “Evinizde kalın, güvende kalın. Gördüğünüz gibi benim başka bir seçeneğim yok zaten.”

Lukas Podolski: “G.Antep’ten gelen havuç dilim baklavalarla evdeyim.’’

Umut Nayir: “Yetkililerin ve makamların direktiflerine uyalım.”

Şener Özbayraklı: “Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz!”

Emre Akbaba: Bizde hal böyle ‘Evde kalın.’

Milli tekvandocu Nafia Kuş: “Evde sporunu yap Türkiye.”

Milli atlet Özkan Baltacı: “Evde kal, virüsün yayılmasının önüne geç.”

Milli golbolcü Sevda Altunoluk: “Sağlık için evde kal Türkiye.”

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: “Evinizde kalın, güvende kalın.”