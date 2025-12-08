Ekrem İmamoğlu ‘sahte diploma’ davasında 3’üncü kez hakim karşısına çıkacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada yarın 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Giriş: 08.12.2025 - 03:14 Güncelleme: 08.12.2025 - 03:14

