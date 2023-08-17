Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ödenek ve destekleriyle alandaki kazı çalışmalarının başladığını belirten Aydın, şunları söyledi: "Mozaiklerin hangi döneme ait olduğunun kesin tespiti için kazının sonlandırılması ve taban mozaiklerin üzerinin tam anlamıyla temizlenmesi gerekmektedir.

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Taban mozaiklerinin içerisinde bulunduğu yapının ise önemli bir yapı olduğu tahmin edilmekle beraber yapılan kazı çalışmaları sonrasında bu yapının da ne için kullanıldığı ortaya çıkarılacaktır. 100 metrekarelik alandaki çalışmalar bitirildikten sonra mozaiklerin batıya doğru devamının ortaya çıkarılması için çalışmalarımız devam edecektir."