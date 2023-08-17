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        Haberler Yaşam Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor

        Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor

        Elazığ'da bir bahçe sahibinin fidan dikmek için çukur açarken tesadüfen bulduğu, Bizans ya da Roma dönemine ait olabileceği tahmin edilen taban mozaikler turizme kazandırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:32
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        Merkeze bağlı Salkaya köyünde bahçesine vişne fidanı dikmek için çukur açan Mehmet Emin Sualp, toprağın altında sert bir zemin olduğunu fark etti.

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        Eliyle yüzeyi temizleyen Sualp, zeminin renkli ve desenli bir yapıya sahip olduğunu görünce, bunun tarihi bir kalıntı olabileceğini düşünerek incelenmesi için Elazığ Müze Müdürlüğü ile jandarmaya bilgi verdi.

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        Jandarma gözetiminde Elazığ Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi bir yapının taban mozaikleri olduğu tespit edildi.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Elazığ Müze Müdürlüğünce koruma altına alınan alandaki mozaikler, turizme kazandırılması için arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

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        Bir arkeolog, bir sanat tarihçisi ve 4 işçiden oluşan kazı ekibinde mozaikleri tesadüfen keşfeden Sualp da yer alıyor.

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        Kazı sorumlusu arkeolog Bilal Aydın, yaptığı açıklamada, bulunan mozaiklerin, yakın bölgelerde ortaya çıkarılan benzer mozaiklerden yola çıkarak erken Bizans dönemi ve geç Roma dönemine ait olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ödenek ve destekleriyle alandaki kazı çalışmalarının başladığını belirten Aydın, şunları söyledi:

        "Mozaiklerin hangi döneme ait olduğunun kesin tespiti için kazının sonlandırılması ve taban mozaiklerin üzerinin tam anlamıyla temizlenmesi gerekmektedir.

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        Taban mozaiklerinin içerisinde bulunduğu yapının ise önemli bir yapı olduğu tahmin edilmekle beraber yapılan kazı çalışmaları sonrasında bu yapının da ne için kullanıldığı ortaya çıkarılacaktır. 100 metrekarelik alandaki çalışmalar bitirildikten sonra mozaiklerin batıya doğru devamının ortaya çıkarılması için çalışmalarımız devam edecektir."

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        Aydın, tesadüfen bulunan taban mozaiklerin tarihi ve kültürel öneminin yanı sıra Elazığ'da bulunan ilk taban mozaiği olması açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

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        "ŞANS ESERİ KARŞILAŞTIK"

        Sualp ise tarihi bir yapının ortaya çıkmasına vesile olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, " Birkaç tane meyve fidesi dikecektik, şans eseri böyle bir şeyle karşılaştık, aynı gün içerisinde müze müdürlüğümüze başvurduk. Jandarma ekipleriyle birlikte gelip baktılar. Şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Bende buradaki ekiple birlikte çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Elazığda tesadüfen bulunan tarihi mozaikler
        #Ekazığ
        #Mozaik
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