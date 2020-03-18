Emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? soruları Cumrhubaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyada etkisini gösteren ve Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri açıkladı. Ekonomi tedbirleri arasında emeklilerle ilgili başlıklar dikkatleri çekiyor. İşte Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı, Ocak 2020'de yapılan zammın ardından 1258 lira ile 2000 sonrası SSK emeklilerinin olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşında iyileştirilme yapıldığını açıkladı. Erdoğan "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz" dedi.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

2020 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?