Emily Ratajkowski, tamamı kadınlardan oluşan kişilerin Blue Origin uzay uçuşunu desteklemediğini açıkladı. Aralarında pop yıldızı Katy Perry, Jeff Bezos'un gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez ve TV sunucusu Gayle King'in de olduğu 6 kadının uzay yolculuğu için Ratajkowski, "parodi" nitelendirmesi yaptı.

Ünlü model, dün sabah henüz uzay yolcuğu başlamadan önce TikTok'a yüklediği videoda; "Bu sabahki uzay görevi mi? Bu kıyamet günü. Bu parodinin ötesinde" ifadesini kullandı.

"Dünya Ana'yı önemsediğinizi ve bunun Dünya Ana ile ilgili olduğunu söylüyorsunuz. Gezegeni tek başına yok eden bir şirket tarafından inşa edilmiş bir uzay gemisine biniyorsunuz" diyen Emily Ratajkowski; "Dünyanın durumuna bakın ve bu kadınları uzaya göndermek için ne kadar kaynak harcandığını düşünün. Ne için? Oradaki pazarlama neydi?" diye sordu. Ünlü model, konuşmasını; "Tiksindim... Kelimenin tam anlamıyla tiksindim" diyerek bitirdi.

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TARİHİ UZAY YOLCULUĞU

Tamamı kadınlardan oluşan yolcular, milyarder iş insanı Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin şirketine ait 'New Shepard' roketiyle uzayın sınırına doğru tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi. S-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden havalanan roket, yaklaşık 10 dakikalık bir yörünge altı uzay uçuşu yaptı. Mürettebat, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı buldu.