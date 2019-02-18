Emniyet Genel Müdürlüğüne ( EGM) bağlı il ve ilçe emniyet müdürlükleri, ehliyet ve ruhsat işlemlerinden pasaporta, kayıp kimlik işlemlerinden şahsi ve ticari sorunlara kadar pek çok noktada hizmet ve destek aldığımız kurumların başında geliyor.

Emniyet müdürlüklerinin çalışma saatleri, özellikle büyükşehirde yaşayan vatandaşlar için çok önemli. Uzun sıraların ardında vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, emniyet müdürlüklerinin çalışma saatlerine göre, almak istedikleri hizmeti sabahın erken saatlerinde gelerek alabilirler.

Emniyet müdürlükleri ve kuruma bağlı polis merkezleri; adli ve toplumsal olaylara müdahale, güvenliği sağlama gibi görevleri dolayısıyla 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktadır.

Ancak bunun dışındaki hizmetler hafta içi mesai saatleri arasında verilmektedir. Emniyet müdürlüklerinde en fazla yapılan işlemler arasında pasaport, ehliyet ve ruhsat ile kayıp kimlik işlemleri başı çekiyor. Bu hizmetler günün belli saatlerinde veriliyor.

EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde il ve ilçe merkezlerinde hizmet veren emniyet müdürlükleri hafta içi her gün sabah 08.30 ila 17.00 arası hizmet vermektedir.

Zaman kaybı yaşamamanız için unutmamanız gerekir ki; çalışanlar, saat 12.30 ile 13.30 arasında öğle (yemek) molasına çıkmaktalar. Bu nedenle pasaport, ehliyet gibi işlemlerinizi yapmak için emniyet müdürlüklerinden; sabah 08.30-12.30 ile öğleden sonra 13.30-17.00 arası hizmet alabilirsiniz.