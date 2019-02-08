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Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, Sala'nın ailesine ve arkadaşlarına destek mesajı gönderdiği sosyal medya hesabında, "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano." paylaşımını yaptı.