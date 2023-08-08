Erkin Koray: Çaldığın ekmeğim ekmek paran olamaz

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• Bu dönemde saçlarını uzatmaya başlayan Erkin Koray, Türkiye'de 'Beat' müziğin temsilcisi haline geldi. 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan bir extended play çıkardı. Ancak plak sadece 300 civarı sattı. Koray, bir yıl sonra ise kariyerinde sıçrama yaşadı.

• 1967’de basılan, bir yüzünde ‘Kızları da Alın Askere’, diğer yüzünde ‘Aşk Oyunu’ adlı şarkılar bulunan 45'liği ise önemli başarı kazandı. Özellikle ‘Kızları da Alın Askere’, Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli rol oynadı.