Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2024 Paris Olimpiyatlarına kota aldı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersu Şaşma, Rottach-Egern kasabasında yapılan organizasyonda mücadele etti.

Ersu Şaşma, yarışmadaki 5.90'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alma başarısı gösterdi.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90 derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli atletimiz Ersu Şaşma'yı yürekten kutluyorum. Ersu Şaşma'nın başarısında emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.