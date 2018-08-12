Kenan Doğulu “Vay Be” albümü ile konserler serisine hız kesmeden devam ediyor.

Ve eşi Beren Saat’te Kenan Doğulu’yu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Önceki gece de Kenan Doğulu Bodrum'da sahneye çıktı.

Sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşattığı ve şarkılarını söylediği sırada Beren Saat’i arı soktu. Ancak Kenan Doğulu’ya bu haber biraz geç geldi.



Haber geldiği sırada Kenan Doğulu küçük bir ara vererek Beren Saat’i görmeye gitti.

Çünkü kuliste Beren Saat'i arı sokmuştu.

İlk müdahaleler yapıldı.

Ancak saatler 02:30’u gösterdiği sırada sahneden inen Kenan Doğulu soluğu hemen eşinin yanında alarak doktora götürdü.

Ne diyelim geçmiş olsun. Arı sokması bazen sıkıntıya uğratabiliyor.

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