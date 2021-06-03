Avusturyalı eski bakan, Rus petrol devinde yönetim kurulu üyesi 0:00 / 0:00

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Putin ile düğününde dans eden eski Avustrya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’e Rusya’nın önde gelen petrol şirketi yönetim kurulunda koltuk verildi. Putin ve eski Avusturya Dışişleri Bakanı'nın düğünde dans ettikleri görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı, Rosneft petrol şirketinde bağımsız yönetici olarak görev alacak. Mart ayında aday gösterilen Kneissl, yöneticiliği artık kesinleşti.

Kneissl’in yeni görevinde ne kadar kazanacağı henüz bilinmiyor. Tahminler, Rosneft’in Yönetim Kurulu Başkanı Gerhard Schröder’in kazandığı tutara yakın olacağı yönünde. Yıllık gelirin yaklaşık 5 milyon 176 bin 437 TL'ye tekabül olacağı tahmin ediliyor.

AB’nin sert eleştirmeni olarak bilinen enerji analisti ve yazarı ilk köşesinde gelecekte Çin ve Afrika’da gelişen bir hareketlilikten bahsediyordu.

Orta Doğu uzmanı olarak bilinen enerji analisti ve yazarı 56 yaşındaki Kneissl’in iş adamı Wolfgang Meilinger ile evliliği sonlandı. Kneissl, Meilinger’i kendisine fiziksel şiddet uygulamakla suçladı.

Düğününde, Bavyera bölgesine özgü bir kıyafet giyen Kneissl, Putin’le dans görüntüleri Rus devlet televizyonu Russia Today tarafından yayımlanmıştı.

*Guardian