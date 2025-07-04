Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

Eski muhtar katliam yaptı! Üç kardeşi öldürdü! İzmir Ödemiş'te, eski muhtar 73 yaşındaki Metin U., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 50 yaşındaki İbrahim, 52 yaşındaki Şahin ve 55 yaşındaki Latif Dinç kardeşleri, otomatik av tüfeğiyle öldürdü. Jandarmaya teslim olan Metin U., suçunu itiraf etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:58 facebook

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