Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı ve FETÖ tutuklusu Murat Arslan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açıldı. Arslan’ın cezaevinden eşine gönderdiği mektupta yer alan ifadeler nedeniyle davanın açıldığını belirtildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Arslan’ın 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilmişti.

EŞİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUPA EL KONULDU

Halen Sincan Kapalı T Tipi Cezaevi’nde bulunan Arslan’ın 20 Temmuz 2017’de eşine yazdığı mektuba cezaevi idaresince el konuldu. Mektupta Arslan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hareket içeren ifadeler kullandığının görülmesi üzerine durum Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arslan, “Sözlerim eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmeli, hakaret ve aşağılama içeren bir ifadem yok” diyerek kendini savundu.

DAVA AÇILDI

Ancak soruşturmasını tamamlayan Başsavcılık, Arslan hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Arslan’ın 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Arslan’ın bu suçtan Ankara Batı Adliyesi’nde yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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