2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri! EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı son 16 turu maçları ile devam ediyor. Son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri netlik kazanmaya başladı. Çeyrek final maçları öncesinde, "EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri...
EURO 2024'te son 16 turu 2 Temmuz tarihinde oynanan son maçlarla sona eriyor. A Milli Takımı son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri netlik kazanacak. Peki "EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?" İşte EURO 2024 çeyrek final maçlarının başlayacağı tarih...
TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Avusturya maçı 2 Temmuz Salı saat 22:00'da oynanacak.
TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?
A Milli Takım Avusturya’yı mağlup etmesi durumunda ise Romanya - Hollanda eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu heyecanı 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanan maçlarla sona eriyor.
Son 16 turu mücadelelerinin sona ermesinin ardından gözler çeyrek final karşılaşmalarına çevrilecek.
EURO 2024 çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak.
Yarı final maçları 9-10 Temmuz tarihinde oynanacak.Avrupa Şampiyonası’nda final 14 Temmuz tarihinde Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
İsviçre
Almanya
İngiltere
İspanya
Fransa
Portekiz
Hollanda