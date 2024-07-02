EURO 2024'te son 16 turu 2 Temmuz tarihinde oynanan son maçlarla sona eriyor. A Milli Takımı son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri netlik kazanacak. Peki "EURO 2024 çeyrek final maçları ne zaman? 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu, hangi takımlar çeyrek finale yükseldi?" İşte EURO 2024 çeyrek final maçlarının başlayacağı tarih...