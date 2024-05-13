Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?
Yapılan son toplantı ardından yeni ay için Fed faiz kararı toplantı tarihleri şimdiden sorgulanmaya başlanırken piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu yıl 8 toplantı düzenlenecek. Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
Fed faiz kararı toplantı tarihleri merak ediliyor. Nisan Fed faiz kararı toplantısından çıkan karar yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulması olmuştu. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...
FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Takvime göre 11-12 Haziran'da gerçekleşecek toplantı sonrası karar 12 Haziran'da saat 21.00 - 22.00 arasında duyurulacak.
FED NİSAN FAİZ KARARI 2024
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed faiz oranlarını son yirmi yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu ve enflasyonda son dönemde yaşanan gerilemeleri kabul ederek, ekonominin zayıflamaması halinde yıl boyunca sürebilecek bir bekle ve gör duruşunu uzattı.