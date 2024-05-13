FED NİSAN FAİZ KARARI 2024

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed faiz oranlarını son yirmi yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu ve enflasyonda son dönemde yaşanan gerilemeleri kabul ederek, ekonominin zayıflamaması halinde yıl boyunca sürebilecek bir bekle ve gör duruşunu uzattı.