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FED faiz toplantısı ne zaman? FED Ekim faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Amerika Merkez Bankası FED'in Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Tüm dünyanın gözü FED'in vereceği faiz kararıyla birlikte dolardaki hareketlilikte. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? FED Eylül faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

FED faiz toplantısı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı odaklandı.Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz bankanın politika faizini 25 baz puan indireceğini öngördü. Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise "Fed Başkanı Jerome Powell, toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebilir" dedi. Peki FED faiz toplantısı ne zaman? FED Ekim faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 

FED EKİM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED'in ekim ayı faiz kararı toplantısı, 30 Ekim Çarşamba günü yani bugün TSİ 21.00'da gerçekleşecek. Faiz kararı ise 21.30'da kamuoyu ile paylaşılacak.

FED FAİZ TOPLANTISINDA NELER BEKLENİYOR?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı odaklandı.Commerzbank ABD ve Fed Ekonomisti Cristoph Balz "ABD'de enflasyonun çok zayıf gelmesi durumunda ABD Merkez Bankası (Fed),politika faizini sıfır seviyelerine doğru çekebilir. Fed, bu haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde yüzde 1,50-1,75 aralığına çekebilir" dedi.

'ARA VEREBİLİR'

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy ise "Fed Başkanı Jerome Powell, toplantıda faiz indiriminde ara verileceği ve aralık ayında indirime gidilmeyeceği mesajları verebilir" değerlendirmesini yaptı.

 

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