Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-70 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti, BOTAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Sedef Yarıcı

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Büşra Akbaş 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu

1. Periyot: 24-14

Devre: 48-33

3. Periyot: 70-53

Beş faulle çıkan: 39.28 Büşra Akbaş (BOTAŞ)