Alex Dominguez, en sevdiği death metal grubu Arch Enemy'nin İspanya'daki festivalde gerçekleşen konserine gidebilmek için annesiyle 500 km yol katetti. Ancak tekerli sandalyesinden sahneyi göremeyince bir anda kendini seyircilerin omuzlarında buldu. Konser bitene kadar ise öğrenciyi el üstünde taşıdılar.

Dominguez, "Adrenalin, özgürlük hissetmek, hiçbir limit ya da engel olmadan, kendimi bir kahraman gibi hissettim. Herkese teşekkür ederim." derken, grup da sosyal medyadan hayranlarının videosunu paylaştı.