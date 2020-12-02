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FİBA Grubu, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarına 4 yeni rüzgar enerjisi santrali (RES) ekledi. Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca’da kurulan yeni RES’ler üretime başladı. Yeni yatırımla birlikte FİBA Grubu’nun rüzgar enerjisindeki toplam kapasitesi 550 MW’a yükselecek. Toplam 55 türbinden oluşan 4 yeni rüzgar enerjisi santrali 2021’de tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 200 MW güce ulaşacak.

FİBA Grubu’nun Van’da kurduğu; 53,2 MW güce sahip olacak santral, Türkiye’nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgar enerjisi santrali oldu.

Türkiye’nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve 55 milyon dolar yatırımla Van’da kurdukları santralle Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları ifade etti:

“Toplam 220 milyon dolar yatırımla hayata geçen ve ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz. RES yatırımlarımızı enerji sektöründeki grup şirketimiz Fina Enerji yürütüyor. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine ağırlık vermek ve bu alanda sektöre öncülük etmek. Yenilenebilir enerjinin en büyük avantajlarından biri, ülkemizin geniş rüzgar ve güneş potansiyelinden yararlanma imkânı sağlaması. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz.”

Van'daki Bağlama RES'i 2021 yıl ortasına kadar tam kapasiteyle faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirten Fina Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, “Bağlama RES projesine başlarken çok cesur bir yatırım kararı verdik. Türkiye’nin en doğusundaki, en yüksekteki RES’ini Van’a kurduk. Bağlama RES; 53,2 MW kurulu gücü ile Doğu Anadolu’daki en yüksek kapasiteli rüzgar enerjisi projesi olacak. Tüm projelerimizi özverili bir çalışma ile hedef tarihimizden bir gün bile şaşmadan devreye almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu

563 BİN HEKTAR ORMANA EŞ DEĞER KARBON AZALTIMI

Aynı anda devreye alınan dört projenin, karbon azaltımına da büyük katkı sağlayacağını belirten Özyeğin, “Grubumuzun bugüne kadar toplam 350 MW kurulu güce sahip 10 rüzgar enerji santrali ve 30 MW kurulu güce sahip 5 güneş enerji santrali bulunuyordu. Toplam gücü 200 MW’ın üzerindeki yeni 4 rüzgar enerjisi santralimizle birlikte kurulu gücümüzü rüzgar enerjisinde 550 MW’a, yenilenebilir enerjide 580 MW’a çıkarmış olacağız. Bugüne kadar 154 türbin ile her yıl 685 bin ton karbon azaltımı yaptık. Yeni rüzgar enerjisi santrallerimiz tam kapasite çalıştığında karbon azaltımımız yıllık toplam 1 milyon 65 bin tona yükselecek. Bu da 563 bin hektar orman arazisinin karbon azaltım performansına denk gelecek.” ifadelerini kullandı.

FİBA Grubu’nun projeleri tam kapasite çalıştığında Van’daki Bağlama RES 53,2 MW, Balıkesir’deki Pazarköy RES ise 45,6 MW, Yalova RES 53,2 MW, İstanbul’daki Tayakadın RES 51 MW kurulu güce sahip olacak.