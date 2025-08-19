2022'de Filistin Güzeli seçilen 27 yaşındaki Nadeen Ayoub, Miss Universe 2025 yarışmasında Filistin'i temsil eden ilk kadın olacak.

Miss Universe Organizasyonu (MUO), Nadeen Ayoub'un 21 Kasım'da düzenlenecek 2025 Miss Universe yarışmasına katılacağını açıkladı; "Filistin'den başarılı bir savunucu ve örnek olan Ayoub, platformumuzu tanımlayan dirayeti ve kararlılığı temsil ediyor. Ayoub'u, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılarla birlikte Filistin'i gururla temsil edeceği Miss Universe sahnesinde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

2022'de 'Filistin Güzeli' ünvanını alan Nadeen Ayoub, sosyal medya üzerinden bulunduğu paylaşımda; "Filistin'in Miss Universe'de ilk kez temsil edileceğini duyurmaktan onur duyuyorum. Filistin, özellikle Gazze'de, yürek burkan bir acı yaşarken, susturulmayı reddeden bir halkın sesini taşıyorum. Dünyanın gücünü görmesi gereken her Filistinli kadını ve çocuğu temsil ediyorum. Biz acılarımızdan daha fazlasıyız; direnciz, umuduz ve içimizde yaşayan bir vatanın kalp atışlarıyız" dedi.

21 Kasım'da Bangkok'ta düzenlenecek olan 74. Miss Universe finalinde 130 yarışmacı katılacak.

TÜRKİYE, GÜZELİNİ 17 EYLÜL'DE SEÇECEK

Miss Universe Türkiye 2025'in 17 Eylül'de yapılacak olan büyük final gecesinde Bangkok'ta yarışacak olan aday seçilecek. Final, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.