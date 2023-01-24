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Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

Yönetmenlerin, ustalıklarını kanıtladığı kritik çekim sahnelerinin başında aynalar geliyor. Seyirciler için yalnızca birkaç saniye olan bu sahnelerin arkasında büyük bir hazırlık ve ilginç teknikler yer alıyor. İşte, Hollywood tarafından kullanılan ilginç ayna teknikleri...

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  • Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

    Filmlerde kullanılan birçok hile o kadar gerçekçi ki insan bunun bir hile olduğuna inanmakta zorluk çekiyor. Bu, aynalar için de geçerli. Filmlerde ayna sahnelerini izlediğimizde arkada ne bir kamera ne de bir ekip görüyoruz. Bu, nasıl mümkün olabiliyor?
  • Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

    Bunun için ilk kullanılan hile biraz maliyetli. Bir oyuncuyu aynada kendine bakarken gördüğümüzde aslında sahnede bir değil, iki kişi oluyor; arkasını gördüğümüz kişi asıl oyuncu değil, ona benzeyen bir dublör.

    Karşısındaki kişi ise gerçek oyuncu. Her iki taraf da birbirinin hareketlerini taklit ederek bir yansıma imajı veriyor.
  • Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

    Bununla birlikte setin bir kopyası daha oluşturuluyor; yansıma gibi gösterilen şey aslında setin kopyası olan bir pencere.

     
  • Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

    İkinci taktikte ise oyuncu, gerçek bir ayna önünde çekiliyor. Daha sonra arkada çıkan tüm kameralar ve ekip montajla siliniyor. İkinci kez önden çekim yapılıyor ve iki görüntü birleştiriliyor.

    Ancak buradaki en büyük handikap; iki görüntüdeki detayların aynı olması. Sahnelerdeki ışıklandırmanın, saç modelinin, eşyalarının yeri aynı olmalı ki bu da büyük bir dikkat istiyor. 
  • Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

    Başka bir taktik ise teknoloji sayesinde ortaya çıktı. Oyuncuların kamera önünde rol yaparken arka tarafa küçük bir kamera monte ediliyor ve daha sonra bu detay montajla atılıyor.

     
  • Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

    Başka bir taktik de hem basit hem de etkili! Çift yönlü ayna tekniğinde ise oyuncular cidden ayna karşısında rol yapıyor ancak bu sırada kamera, asıl aynadan yansıma yapan diğer aynayı çekiyor. 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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