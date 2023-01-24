Filmlerde ayna sahneleri kamera gözükmeden nasıl çekiliyor? İşte Hollywood sırları

Bunun için ilk kullanılan hile biraz maliyetli. Bir oyuncuyu aynada kendine bakarken gördüğümüzde aslında sahnede bir değil, iki kişi oluyor; arkasını gördüğümüz kişi asıl oyuncu değil, ona benzeyen bir dublör.

Karşısındaki kişi ise gerçek oyuncu. Her iki taraf da birbirinin hareketlerini taklit ederek bir yansıma imajı veriyor.