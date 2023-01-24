Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

AÇIK

Açıklık (deneyime açıklık olarak da adlandırılır), beş kişilik özelliğinden en çok hayal gücünü ve içgörüyü vurgulayandır.

Açıklık düzeyi yüksek olan insanlar, geniş bir ilgi alanına sahip olma eğilimindedir. Dünyayı ve diğer insanları merak ederler ve yeni şeyler öğrenmeye ve yeni deneyimlerin tadını çıkarmaya heveslidirler; meraklı ve yaratıcıdırlar.

Olumsuz olarak ise genellikle çok daha gelenekseldir, çok fazla düşündükleri için soyut düşünme ile mücadele edebilirler.