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Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

Amerikalı bir psikolog olan Donald Winslow Fiske, 1949 yılında "Büyük Beş" isimli bir psikoloji modeli ortaya attı ve insan kişiliklerini 5 farklı tipe böldü. Buna göre insanlar; uyumlu, vicdanlı, açık, dışa dönük ve nevrotik olarak 5 farklı karakter tipine ayrılıyordu. Peki, siz hangisisiniz? İşte, detaylar...

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  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    UYUMLU

    Bu kişilik özelliği; güven, fedakarlık, nezaket, şefkat ve diğer olumlu sosyal davranışları içerir. Uyumluluk düzeyi yüksek olan insanlar daha iş birlikçi olma eğilimindeyken, bu kişilik özelliği düşük olanlar daha rekabetçi ve hatta bazen manipülatif olma eğilimindedir.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    Kısaca bu özelliğe sahip insanlar; 

    - Diğer insanlara büyük ilgi gösterir,

    - Başkalarını önemser,

    - Diğer insanlar için empati ve endişe duyar,

    - Başkalarının mutluluğuna yardım etmekten ve katkıda bulunmaktan zevk alır,

    - Yardıma ihtiyacı olan diğerlerine yardım eder.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    VİCDANLI

    Bu tipte bir kişinin özellikleri arasında vicdanlı olma, yüksek düzeyde düşünceli davranış, iyi dürtü kontrolü ve hedefe yönelik davranışlar vardır. 

    Vicdanlı olarak tanımlanan insanlar; organize olma ve ayrıntılara dikkat etme eğilimindedir. İleriyi planlarlar, davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini düşünürler ve görev teslim tarihlerine dikkat ederler.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    Kısaca bu özelliğe sahip insanlar; 

    -  Görevine hazırlanmak için zaman harcar, 

    - Önemli görevleri hemen bitirir,

    - Detaylara dikkat eder,

    - Belirli bir programa sahip olmaktan hoşlanır.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    AÇIK

    Açıklık (deneyime açıklık olarak da adlandırılır), beş kişilik özelliğinden en çok hayal gücünü ve içgörüyü vurgulayandır. 

    Açıklık düzeyi yüksek olan insanlar, geniş bir ilgi alanına sahip olma eğilimindedir. Dünyayı ve diğer insanları merak ederler ve yeni şeyler öğrenmeye ve yeni deneyimlerin tadını çıkarmaya heveslidirler; meraklı ve yaratıcıdırlar. 

    Olumsuz olarak ise genellikle çok daha gelenekseldir, çok fazla düşündükleri için soyut düşünme ile mücadele edebilirler.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    Kısaca bu özelliğe sahip insanlar; 

    - Çok yaratıcı,

    - Yeni şeyler denemeye açık,

    - Yeni zorlukların üstesinden gelmeye odaklı,

    - Soyut kavramlar hakkında düşünmekten mutluluk duyma.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    DIŞA DÖNÜK

    Dışa dönüklük; sosyallik, konuşkanlık, girişkenlik ve yüksek miktarda duygusal ifade ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. Dışa dönüklüğü yüksek kişiler, sosyal durumlarda enerji kazanma eğilimindedir. Başkalarının yanında olmak, kendilerini enerjik ve heyecanlı hissetmelerine yardımcı olur.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    Kısaca bu özelliğe sahip insanlar; 

    - İlgi odağı olmaktan hoşlanır,

    - Sohbet başlatmayı sever,

    - Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanır,

    - Geniş bir arkadaş ve tanıdık çevresi vardır,

    - Kolayca yeni arkadaşlar edinir, 

    - Diğer insanların yanındayken enerji dolu hisseder.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    NEVROTİK

    Nevrotiklik, üzüntü, karamsarlık ve duygusal dengesizlik ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. 

    Nevrotikliği yüksek olan bireyler, ruh hali dalgalanmaları , kaygı, sinirlilik ve üzüntü yaşama eğilimindedir.
  • Bir psikoloji modeline göre insanlar beşe ayrılıyor: Siz hangi kişilik özelliğine uyuyorsunuz?

    Kısaca bu özelliğe sahip insanlar; 

    - Çok fazla stres yaşar,

    - Birçok farklı şey hakkında endişelenir, 

    - Kolayca üzülür,

    - Ruh halinde dramatik değişimler yaşar,

    - Endişeli hisseder, 

    - Stresli olaylardan sonra toparlanma mücadelesi verir.

    Kaynak: Very Well Mind

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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