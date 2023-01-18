Flamingolar neden pembedir? Aslında değiller desek?

Uzun bacakları, duruşları ve pembe renkleriyle meşhur olan flamingolar, güzellikleriyle doğanın en büyük eserlerinden biri. Flamingoların pembe renkte hayvanlar olduğunu düşünüyorsanız size kötü bir haberimiz var; aslında pembe değiller. Peki, neden böyle gözüküyorlar?