Flyboard Air nedir? sorusu uçan kaykay ile yapılan denemenin ardından gündeme geldi. Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi. Fakat bu deneme başarısız oldu. Flyboard Air ile ilgili detaylar haberimizde.

FLYBOARD AİR NEDİR?

Fransız mucit Franky Zapata, "Flyboard Air" adını verdiği kaykayı 14 Temmuz Bastille Günü törenlerinde geliştirdi. Beş mini turbo motorla çalışan kaykay havada en fazla 10 dakika kalabiliyor. Saatte 190 kilometreye çıkabilen kaykay deneme sırasında en fazla 140 kilometreye çıktı. Franky Zapata, denemede başarı şansının yüzde 30 olduğunu söyledi. Zapata "Gösteride makinemin kapasitesinin yüzde üçünü kullandım. Manş'ı geçebilmem için yüzde 99’a ihtiyacım var" demişti. Ancak Zapata'nın canlı yayınlanan denemesi başarısız oldu.