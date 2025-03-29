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        Haberler Gündem Güncel Foça'da esnaf masa ve sandalyeleri ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Foça'da esnaf protestosu: Masa ve sandalyeleri ateşe verdiler

        İzmir'in Foça ilçesinde zabıta ekipleri, esnafa ait masa ve sandalyeleri, kaldırımları ve yolları işgal ettiği gerekçesiyle topladı. Dükkanlarını kapatıp, duruma tepki göstererek meydanda bir araya gelen esnaf, masa ve sandalyeleri ateşe verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:27
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        Foça'da esnaf masa ve sandalyeleri ateşe verdi
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        İzmir'in Foça Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinde Küçükdeniz Limanı çevresindeki restoran ve kafelere ait olan masa ve sandalyeleri kaldırımları ve yolları işgal ettiği gerekçesiyle topladı.

        Toplanan malzemeler kamyonlara yüklenirken, iş yeri sahipleri zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Dükkanlarını kapatan ve bir araya gelen iş yeri sahipleri, "Esnaf burada, başkan nerede?" sloganı atıp, yürüyüş düzenledi.

        Daha sonra esnaf, masa ve sandalyeleri meydanda ateşe verdi. İlçede 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yılmaz Üstebay, üç ay önce bir sıra masa ve sandalyenin kaldırılması konusunda belediyeyle toplantı yaptıklarını ve bunu uyguladıklarını söyledi.

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        Üstebay, "Yolun açılması için alınan karara uyduk ama arife günü dışarıdaki tüm masa ve sandalyeler belediye ekiplerince hunharca kaldırıldı. Diretmemize rağmen zor kullanarak yapılan bu hareketten dolayı esnaf olarak gerekirse işletmelerimizi bayram sonuna kadar kapatacağız. Başkanımızdan sağduyulu davranmasını istiyoruz" dedi.

        Restoran işletmecisi Naif Sural ise "Bugünden itibaren bütün dükkanlarımızı kapattık. Bütün esnaf burada eylem yapıyor. 27 personelden 13'ünü işten çıkartmak zorunda kaldım. Başkanı bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bölgedeki bir işletmede çalışan Nehir Yaman da "8 senedir aynı işletmede çalışıyorum ama bu yaşananlardan dolayı işsiz kalmak tehlikesiyle karşı karşıyayım. Yetim 2 yeğenimle yaşıyorum ve onlara bakmak zorundayım. İşsiz kalırsam ne olacak?" diye konuştu.

        İlçe dışında olduğunu söyleyen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

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