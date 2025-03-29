Foça'da esnaf masa ve sandalyeleri ateşe verdi

İzmir'in Foça Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün sabah saatlerinde Küçükdeniz Limanı çevresindeki restoran ve kafelere ait olan masa ve sandalyeleri kaldırımları ve yolları işgal ettiği gerekçesiyle topladı.

Toplanan malzemeler kamyonlara yüklenirken, iş yeri sahipleri zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Dükkanlarını kapatan ve bir araya gelen iş yeri sahipleri, "Esnaf burada, başkan nerede?" sloganı atıp, yürüyüş düzenledi.

Daha sonra esnaf, masa ve sandalyeleri meydanda ateşe verdi. İlçede 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yılmaz Üstebay, üç ay önce bir sıra masa ve sandalyenin kaldırılması konusunda belediyeyle toplantı yaptıklarını ve bunu uyguladıklarını söyledi.

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Üstebay, "Yolun açılması için alınan karara uyduk ama arife günü dışarıdaki tüm masa ve sandalyeler belediye ekiplerince hunharca kaldırıldı. Diretmemize rağmen zor kullanarak yapılan bu hareketten dolayı esnaf olarak gerekirse işletmelerimizi bayram sonuna kadar kapatacağız. Başkanımızdan sağduyulu davranmasını istiyoruz" dedi.

Restoran işletmecisi Naif Sural ise "Bugünden itibaren bütün dükkanlarımızı kapattık. Bütün esnaf burada eylem yapıyor. 27 personelden 13'ünü işten çıkartmak zorunda kaldım. Başkanı bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.