Formula 1'de sıradaki durak Monako!

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun sekizinci etabı Monako Grand Prix'siyle devam edecek.

Circuit de Monaco olarak da bilinen 3,3 kilometrelik Monte Carlo Pisti'nde yapılacak yarış, 78 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 25 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.