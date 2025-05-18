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        Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in!

        Formula 1'de sezonun yedinci etabı İtalya (Emilia-Romagna) Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:37
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        İtalya GP'sinde zafer Verstappen'in!
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        İtalya'nın Imola kenti yakınlarındaki 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Uluslararası Pisti'nde yapılan yarış, 63 tur üzerinden düzenlendi.

        Verstappen, 1 saat 31 dakika 33.199 saniyelik derecesiyle bu sezonki ikinci grand prix galibiyetine ulaştı.

        McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 6.109 saniye gerisinde ikinci oldu.

        Norris'in takım arkadaşı Büyük Britanyalı Oscar Piastri​​​​​​​ ise liderin 12.956 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

        Sezonun sekizinci yarışı Monako Grand Prix'si, 25 Mayıs'ta düzenlenecek.

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        Emilia-Romagna Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        - Pilotlar

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 146 puan

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 133

        3. Max Verstappen (Hollanda): 124

        4. George Russell (Büyük Britanya): 99

        5. Charles Leclerc (Monako): 61

        - Takımlar

        1. McLaren: 279

        2. Mercedes: 147

        3. Red Bull: 131

        4. Ferrari: 114

        5. Williams: 51

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