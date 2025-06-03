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        Haberler Spor Tenis Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli Qinwen Zheng'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 14:48 Güncelleme: 03.06.2025 - 14:48
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        Fransa Açık'ta Sabalenka yarı finalde
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Zheng karşılaştı.

        Üç kez grand slam şampiyonu Sabalenka, bir saat 57 dakika süren karşılaşmayı 7-6 ve 6-3 biten setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

        Sabalenka, yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina (13) ile Polonyalı Iga Swiatek (5) arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

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