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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Fransa Açık'ta Iga Swiatek yarı finalde! - Tenis Haberleri

        Fransa Açık'ta Iga Swiatek yarı finalde!

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Iga Swiatek, Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:29
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        Fransa Açık'ta Swiatek yarı finalde!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 5 numaralı seribaşı Swiatek ile 13 numaralı seribaşı Svitolina karşılaştı.

        Dört kez Fransa Açık şampiyonu Swiatek, bir saat 41 dakika süren mücadelede rakibini 6-1 ve 7-5 biten setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

        Turnuvada üst üste 26. galibiyetini alan Swiatek, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın rakibi oldu.

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