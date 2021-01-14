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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Epiphanny Prince'i transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Epiphanny Prince'i kadrosuna dahil etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Epiphanny Prince'i transfer etti
AA

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 1,75 metre boyundaki Prince sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

Epiphanny Prince, 2 Şubat 2006 tarihinde oynanan liseler arası kadın maçında 113 sayı kaydederek, 100 ve üzeri sayı atan ilk liseli basketbolcu olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Prince, 2009-2010 sezonunda Botaş forması giydi. Sonrasında Rusya'nın Spartak Vidnoe takımına giden basketbolcu, ardından 2011-2012 sezonunda tekrar Türkiye'ye döndü ve Galatasaray'a transer oldu. 2012-2013 sezonunu Rusya'nın Dynamo Kursk takımında geçiren Prince, 2019-2020 sezonuna kadar Rus ekibinde forma giydi.

WNBA'de sırasıyla Chicago, New York ve Las Vegas formalarını giyen ve çifte vatandaşlığı bulunan Epiphanny Prince, Rusya Milli Takımı'nda forma giyiyor.

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