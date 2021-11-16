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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

60 YILDIR HAYATA MUTLULUK KATIYOR

Giriş: 16 Kasım 2021 Salı, 18:40:41

Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba, 20:17:22

Türkiye'nin mutluluk denince akla ilk gelen markası Eti, 60. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurucusu Firuz Kanatlı'nın inovasyon ve kaliteyi merkezine alan büyüme vizyonu doğrultusunda 60 yıla 9 üretim tesisi ve 50 marka sığdıran Eti, Türkiye gıda sektöründe devler arasında yer alırken, küresel pazarlarda da hızla büyümeye devam ediyor.