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Gamze Özçelik, Afrika ülkesi Mali'de iftar verdi

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya devam ediyor. Özçelik, önceki gün Afrika ülkesi Mali’deki Müslümanlara erzak götürdü

Gamze Özçelik, Afrika ülkesi Mali'de iftar verdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kurucusu olduğu 'Umuda Koşanlar Derneği'nde yaptığı çalışmalarla bilinen eski oyuncu Gamze Özçelik, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

38 yaşındaki Özçelik, Ramazan ayının başlamasıyla 17 ülkeye iftariyelik taşıdı. Batı Afrika'da, Mali Cumhuriyeti'ndeki Müslümanların erzak ihtiyacını karşılayan Gamze Özçelik, geçtiğimiz gün toplu bir iftar yemeği verdi.

Özçelik, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Özçelik'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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